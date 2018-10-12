Черговий кандидат у базу "Миротворця": в окупований Донецьк їде відомий російський репер
16:33, 12 жовтня 2018Суспільство
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В окупованому Донецьку на площі Леніна виступатимуть гурт «Марсель» і російський репер Кравц.
У наступну п'ятницю, 19 жовтня, в окупованому Донецьку на площі Леніна виступатимуть гурт «Марсель» і російський репер Кравц.
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Про це повідомляють інформресурси бойовиків.
Як повідомляється, окупанти зібралися відзначати День прапора "ДНР".
Як повідомляв УНІАН, раніше в "ДНР" "засвітилися" Буйнов, Бьянка і "Город 312". Також на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.
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