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Черговий кандидат у базу "Миротворця": в окупований Донецьк їде відомий російський репер

16:33, 12 жовтня 2018
Суспільство
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Про це повідомляють інформресурси бойовиків.

Як повідомляється, окупанти зібралися відзначати День прапора "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "ДНР" "засвітилися" Буйнов, Бьянка і "Город 312". Також на донецькій сцені російська співачка Юлія Чичеріна вперше представила публіці свою нову пісню "Моя Спарта", присвячену терористам з батальйону "Спарта". Концерт тривав більше двох годин.

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Теги: #Донецьк#концерт