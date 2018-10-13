Українські музиканти та актори написали лист "московському царю" (відео)

Відомі українці знялися в ролику до Дня захисника України.

Популярні музиканти і актори знялися в ролику, присвяченому Дню захисника України, і написали лист "московському царю".

Відео опубліковане на Facebook сторінці "Країна FM".

У зйомках взяли участь Василь Вірастюк, Сашко Лірник, Віктор Бронюк, Олександр Ярмола та багато інших.

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Актори та співаки виконують ролі козаків, які пишуть відомий лист, проте в даному випадку не турецькому султану, а "московському шайтану".

"Головний контент - це лист, написаний українськими козаками в 1676 році, де все, слово в слово, підходить під сьогодення, коли кожен український військовий, який захищає нашу країну від ворога на сході, напевно, підписався б під таким листом! Ми змінили в тексті тільки адресата!", – йдеться у підписі до відео.