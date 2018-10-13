Лобода розчулила мережу новим чорно-білим знімком

Співачка опублікувала чорно-білий знімок, на якому позує в білому подовженому піджаку.

Скандальна українська співачка Світлана Лобода поділилася з шанувальниками свіжим фото.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала чорно-білий знімок, на якому позує в білому подовженому піджаку. Губи артистки практично закриті рукою.

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"У поранених жінок погляд сміливий, проникливий. В очах сталевий блиск, який виробляєш роками", - підписала знімок Лобода.

"Тут не впізнати", "Правильно сказано, але трохи сумно", "Роки і гади роблять з поранених жінок просто амазонок", "Пожежа", "Дуже красива!" "Космічна жінка", "Народи собі синочка і забий на мужиків!" - прокоментували знімок користувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лобода "засвітила" груди у відвертому вбранні.