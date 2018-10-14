Настя Каменських в леопардовому трико і ланцюгах "підірвала" Instagram (фото)
00:20, 14 жовтня 2018Суспільство
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На презентації свого нового альбому співачка з'явилася в обтислому леопардовому трико, того ж кольору туфлях і ланцюгах.
Всього за 5 годин знімок набрав майже 50 тисяч лайків/ Instagram Настя Каменських
Настя Каменських не перестає радувати шанувальників яскравими образами. На презентації свого нового альбому співачка з'явилася в обтислому леопардовому трико, того ж кольору туфях і і ланцюгах.
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Знімок співачка опублікувала у своєму Instagram.
На ньому вона позувала на сходах в оточенні своїх танцюристів. Всього за 5 годин знімок набрав майже 50 тисяч лайків, а підписники написали під фото масу захоплених коментарів співачці, окремо зазначивши, що їй дуже личить такий костюм.
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