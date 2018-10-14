Ані Лорак заспівала в російському місті пісню про Вакулу і нарвалася на хвилю критики (відео)

Співачка виконала пісню "Я же говорила" з відомого мюзиклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

Опальна українська співачка Ані Лорак виступила з концертом у російському місті Барнаул. Вона виконала пісню "Я же говорила" з відомого мюзиклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

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Відповідне відео артистка опублікувала у своєму Instagram.

Однак не всім користувачам мережі сподобався її виступ. Багато з них розкритикували манеру виконання Лорак.

"Якщо чесно, якось не дуже ця пісня в такому виконанні. Взагалі не в'яжеться. Чудово ж було, як у мюзиклі", "У казці це звучало краще", - прокоментували користувачі.

Як повідомляв УНІАН, Лобода залишила в Instagram загадкове послання.