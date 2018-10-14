Вона досі не оговталась: батько Кузьми розповів, як його внучка пережила втрату (відео)

Марії-Барбарі було вкрай складно пережити втрату батька.

У 2018 році Андрію Кузьменку, більш відомому як Кузьма "Скрябін", виповнилось би 50 років. І хоч з часу трагічної смерті співака минуло понад 3 роки, однак його родичі ще досі з болем переживають втрату.

Про це у "Світському житті" відверто розповів батько "Скрябіна" Віктор Кузьменко.

За його словами, родичі й досі оговтуються від того, що Кузьма помер. Батько артиста згадав, що завдяки Андрію Кузьменку вони часто подорожували. Рідні співака побували в Римі, Стамбулі, Парижі та Софії. Незабутні поїздки "Скрябін" організовував за лічені дні.

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"Нам його дуже не вистачає. Тому що ми жили ним, він жив нами. Возив нас з собою в подорожі. А він інакше не міг. Просто хотів своєю любов'ю нас відсторонити від усіх труднощів: нас не стосувались проблеми з візою. Ми приїхали все вже було замовлене. Ми маємо на флешках записи кожної подорожі і часто їх переглядаємо", – згадав Віктор Кузьменко.

Наразі батьки співака повністю присвятили свій вільний час внучці. Марія-Барбара навчається на медика у столичному виші та має значні успіхи в опануванні фаху.

"Для нас зараз дуже важлива наша онучка, його донечка Барбара. Вона вже на 5-му курсі медичного університету у Києві. Вчиться добре. Це нас радує", – зазначив Віктор Кузьменко.

Батько артиста додав, що саме Марії-Барбарі було вкрай складно пережити втрату батька. Родичам навіть довелось звернутись за допомогою до лікарів.

"Внучка, звичайно, сильно пережила цей період. Прийшлося і до лікарів звертатися. Вона навіть досі не може оговтатись, так само як і ми. Вона – єдина доця у свого тата. А він у нас був єдиний син", – розповів батько Кузьми "Скрябіна".

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко "Скрябін" помер 2 лютого 2015 року в автокатастрофі. Після його смерті десятки українських вокалістів переспівали хіти артиста.