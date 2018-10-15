"Танці з зірками": хто покинув паркет у 8 випуску

У восьмому ефірі шоу "Танці з зірками" виступило шість пар.

Восьмий ефір "Танців з зірками" присвятили українській музиці. У цьому випуску прозвучали найулюбленіші і популярні українські пісні таких гуртів, як THE HARDKISS, KAZKA, Віктора Павліка, Ніни Матвієнко та інших виконавців.

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Ведучим зіркового балкона став Олексій Потапенко (Потап), завдяки якому ефір наповнилася жартами і кумедними моментами.

В ефірі виступило шість пар: Леся Нікітюк і Макс Єжов, Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, Іраклі Макацарія і Яна Заєць, Мішель Андраде та Євген Кот, Павло Вишняков і Юлія Сахневич, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.

Зазначимо, що за три дні до ефіру шоу покинула Оксана Марченко. Про своє рішення покинути проект Оксана розповіла у своєму об'ємному зверненні на сторінці в Instagram.

У зв'язку з цим організатори шоу "Танці з зірками" вирішили повернути одну з вибулих пар на проект. У підсумку, продюсери шоу вирішили, що в цьому ефірі всі пари залишаються у проекті.

У минулому ефірі в зоні ризику опинилися відразу три пари – боксер Денис Берінчик та Катерина Білявська, співачка Мішель Андраре і Женя Кіт, телеведучий Руслан Сенічкін та Яна Цибульська.