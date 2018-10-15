Опальна українська співачка похвалилася поїздкою до Росії (фото)

Повалій активно гастролює в Росії, недавно вона приїжджала на концерт "Інтера" в Києві.

Народна артистка України, екс-нардеп від "Партії регіонів" і подруга втікача Віктора Януковича співачка Таїсія Повалій похвалилася поїздкою до Петербурга.

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Фото вона опублікувала у своєму Instagram. "Мене сьогодні Пітер зустрів чудовою погодою і любов'ю", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.