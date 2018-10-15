"Весь у батька": Пугачова показала відео із сином

Відео із сином Пугачової набрало понад 350 тисяч лайків.

Подивитися цю публікацію в Instagram Весь в тата.Весь в турботах по дому.❤️#мойстройбат Публікація від ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 14 Жов 2018 в 8:06 PDT

Відома російська і радянська співачка Алла Пугачова поділилася зворушливим відео із сином Гаррі.

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Запис Примадонна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Весь у батька. Весь у турботах по дому", – підписала вона ролик. У ньому хлопчик займається "будівельними роботами" і вміло користується інструментами.

За кадром чути голос Пугачової. Вона каже Гаррі: "Ах, ти мій будівельник!".

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.