Ані Лорак почитала новини про себе: "Іноді таке пишуть... Диву даєшся!"

Наразі Ані Лорак перебуває в російському місті Кемерово.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, показала нове фото, на якому вона позує з журналом "Телепарк" у руках.

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"Читаю новини. Іноді таке пишуть... Диву даєшся!", - йдеться у повідомленні артистки. Як можна побачити, на обкладинці тижневика фото самої Лорак.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак - турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.