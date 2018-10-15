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Ані Лорак почитала новини про себе: "Іноді таке пишуть... Диву даєшся!"

14:57, 15 жовтня 2018
Суспільство
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Лорак сховала очі за окулярами / фото instagram.com/anilorak

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"Читаю новини. Іноді таке пишуть... Диву даєшся!", - йдеться у повідомленні артистки. Як можна побачити, на обкладинці тижневика фото самої Лорак.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак - турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.

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Теги: #Росія#фото#Ані Лорак