Ані Лорак почитала новини про себе: "Іноді таке пишуть... Диву даєшся!"
14:57, 15 жовтня 2018Суспільство
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Наразі Ані Лорак перебуває в російському місті Кемерово.
Лорак сховала очі за окулярами / фото instagram.com/anilorak
Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, показала нове фото, на якому вона позує з журналом "Телепарк" у руках.
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"Читаю новини. Іноді таке пишуть... Диву даєшся!", - йдеться у повідомленні артистки. Як можна побачити, на обкладинці тижневика фото самої Лорак.
Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак - турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.
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