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"Завжди поруч": Пугачова опублікувала архівне фото

16:31, 15 жовтня 2018
Суспільство
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Юдашкін відзначив 55-річчя / фото instagram.com/alla_orfey

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На честь цього свята Алла Пугачова поділилася архівних знімком з Юдашкіним у своєму Instagram.

Примадонна - давня подруга і шанувальниця таланту кутюр'є. "Завжди поруч. З днем народження!", - підписала пост співачка.

Раніше Алла Пугачова привітала популярного українського артиста Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, з днем народження.

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Теги: #фото#Алла Пугачова