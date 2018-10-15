"Завжди поруч": Пугачова опублікувала архівне фото
16:31, 15 жовтня 2018Суспільство
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Алла Пугачова - давня клієнтка Юдашкіна.
Юдашкін відзначив 55-річчя / фото instagram.com/alla_orfey
14 жовтня російський художник-модельєр Валентин Юдашкін відзначив 55-річчя і 30 років з дня початку творчої діяльності.
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На честь цього свята Алла Пугачова поділилася архівних знімком з Юдашкіним у своєму Instagram.
Примадонна - давня подруга і шанувальниця таланту кутюр'є. "Завжди поруч. З днем народження!", - підписала пост співачка.
Раніше Алла Пугачова привітала популярного українського артиста Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, з днем народження.
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