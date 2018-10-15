"Завжди поруч": Пугачова опублікувала архівне фото

Алла Пугачова - давня клієнтка Юдашкіна.

14 жовтня російський художник-модельєр Валентин Юдашкін відзначив 55-річчя і 30 років з дня початку творчої діяльності.

Читайте також"Весь у батька": Пугачова показала відео із сином

На честь цього свята Алла Пугачова поділилася архівних знімком з Юдашкіним у своєму Instagram.

Примадонна - давня подруга і шанувальниця таланту кутюр'є. "Завжди поруч. З днем народження!", - підписала пост співачка.

Раніше Алла Пугачова привітала популярного українського артиста Андрія Данилка, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, з днем народження.