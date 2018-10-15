Лобода привітала з днем народження російського співака і нарвалася на критику (відео)

Артистка опублікувала в Instagram відео, на якому танцює разом з Басковим під час виконання своєї пісні "Суперзвезда".

Опальна українська співачка Світлана Лобода привітала з днем народження російського співака Миколу Баскова.

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Артистка опублікувала в Instagram відео, на якому танцює разом з Басковим під час виконання своєї пісні "Суперзезда". Однак підписникам Лободи її виступ не сподобався. Багато з них заявило, що вже втомилися слухати цю пісню і співачку попросили виконувати щось нове.

"Скільки можна вже її співати, "Набридла пісня. Смішно буде на пенсії її співати", "Ну вже набридла ця пісня! Світла придумай щось інше!, "Блін, а голосу немає!", - написали в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, Лобода залишила в Instagram загадкове послання.