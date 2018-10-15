"Я зроблю зізнання": Ані Лорак заінтригувала мережу загадковим посланням (відео)

Її фанати гадають, з чим пов'язане її "зізнання" - роботою або особистим життям.

Ані Лорак залишила для шанувальників загадкове послання в Instagram, в якому говориться, що вона повинна в чомусь зізнатися через 3 дня, тобто 18 жовтня.

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Її фанати гадають, з чим пов'язане її "зізнання" - роботою, особистим життям або ж це й взагалі назва нової пісні.

"В чому зізнатися? Що за інтрига? Взагалі, пов'язане з особистим життям або роботою?, "100% пісня а не те що всі подумали", "Ви вагітна!!!", "Може, нова пісня, ніби писала, що скоро, а, може, фільм про шоу "Діва", - висловили свої припущення коментатори.

Як повідомляв УНІАН, Лобода привітала з днем народження російського співака і нарвалася на критику.