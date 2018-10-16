У Львові відбувся віденський бал (відео)

У Львові відбувся благодійний віденський бал. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Захід відбувся у вишуканому заміському готелі, який належить родині Кривецьких. Ігор Кривецький – колишній нардеп, львівський бізнесмен і спонсор партії "Свобода" - разом з дружиною Ольгою приймали гостей.

Танцювали на балу дружина радника Віталія Кличка Ігоря Ніконова – Іванна, телеведуча Тетяна Рамус, дружина відомого бізнесмена та колекціонера Ігоря Воронова. Інвестбанкір Ігор Мазепа спеціально для ТСН продемонстрував, як спритно вміє танцювати квікстеп з келихом вина.

Також на балу був екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров без браслета, з дружиною Катериною і тестем-забудовником-мільйонером. На питання, скільки готовий витратити на президентську кампанію, Насіров відповів: "30-40-50 мільйонів".