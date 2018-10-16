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"Мумія нежива": Пугачова шокувала шанувальників нездоровою худорбою (фото)

09:12, 16 жовтня 2018
Суспільство
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Пугачова сильно схудла / instagram.com/alla_orfey

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Пугачова оприлюднила фото в Instagram. Вона привітала Баскова з днем народження, проте фанати співачки занепокоїлися через те, що Пугачова виглядає на фото дуже худою.

"Алла Борисівна, Ви точно здорові? Ваша худоба вже дуже лякає", "Худа і не є це добре. Мумія нежива", "Щось Алла зовсім схудла", "Алло, як ви постаріли", - пишуть фанати.

Раніше повідомлялося, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська, вагітна від Галкіна.

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Теги: #Алла Пугачова і пенсія#Алла Пугачова