"Мумія нежива": Пугачова шокувала шанувальників нездоровою худорбою (фото)

Пугачова привітала Баскова з днем народження, проте фанати співачки звернули увагу на її хворобливу худорбу.

Популярна російська співачка Алла Пугачова показала фото з російським співаком Миколою Басковим.

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Пугачова оприлюднила фото в Instagram. Вона привітала Баскова з днем народження, проте фанати співачки занепокоїлися через те, що Пугачова виглядає на фото дуже худою.

"Алла Борисівна, Ви точно здорові? Ваша худоба вже дуже лякає", "Худа і не є це добре. Мумія нежива", "Щось Алла зовсім схудла", "Алло, як ви постаріли", - пишуть фанати.

Раніше повідомлялося, що в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, кохана гумориста Юлія Барановська, вагітна від Галкіна.