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"Упізнати складно": українська співачка налякала мережу своїм зовнішнім виглядом (фото)

09:20, 16 жовтня 2018
Суспільство
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Повалій не упізнати на новому фото / фото instagram.com/tpovaliyofficial

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Нову світлину артистка опублікувала в Instagram. На фото екс-депутат від Партії регіонів постала в сонцезахисних окулярах. Обличчя видно великим планом, тому помітно, що Повалій вдавалася до пластики чи ін'єкцій.

"Взагалі не схожа на себе тут", "Що люди роблять із собою? Упізнати складно", Хто це?", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.

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Теги: #Таїсія Повалій