"Упізнати складно": українська співачка налякала мережу своїм зовнішнім виглядом (фото)

Ймовірно, Повалій вдавалася до пластики чи ін'єкцій.

Українська співачка Таїсія Повалій вразила своїм зовнішнім виглядом.

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Нову світлину артистка опублікувала в Instagram. На фото екс-депутат від Партії регіонів постала в сонцезахисних окулярах. Обличчя видно великим планом, тому помітно, що Повалій вдавалася до пластики чи ін'єкцій.

"Взагалі не схожа на себе тут", "Що люди роблять із собою? Упізнати складно", Хто це?", - пишуть у коментарях під фото.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.