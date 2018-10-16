Життя після "Танців з зірками": Оксана Марченко розбурхала мережу голим фото

Марченко показала пікантний знімок, на якому вона зображена повністю голою.

Українська телеведуча Оксана Марченко опублікувала в соціальній мережі відверте фото.

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На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, як почувається після травми, через яку вона залишила "Танці з зірками".

"Перед тим, як щось почати, спочатку потрібно закінчити. Починаю новий етап з очищувальної лазні... Дивися - і ребра швидше зростуться", - йдеться в її повідомленні.

Нагадаємо, за три дні до ефіру "Танці з зірками" залишила Оксана Марченко. Про своє рішення вона розповіла у зверненні на сторінці в Instagram. Виявилося, що на тренуваннях ведуча зламала два ребра.