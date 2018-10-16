этот материал доступен на русском

Ані Лорак з голим животом і глибоким декольте кличе росіян на концерт (фото)

15:52, 16 жовтня 2018
Суспільство
1229 0
Лорак любить відкрите вбрання / фото instagram.com/stories/anilorak

Опальна українська співачка Ані Лорак виклала в мережу відеоанонс свого концерту в російському Красноярську, який відбудеться 16 жовтня.

Читайте також"Упізнати складно": українська співачка налякала мережу своїм зовнішнім поглядом (фото)

На опублікованих в Instagram-stories кадрах артистка зображена в спокусливому вбранні: вона оголила підтягнутий живіт й обрала верх з глибоким декольте.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.

Лорак любить відкрите вбрання / фото instagram.com/stories/anilorak

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#фото#Ані Лорак