Ані Лорак з голим животом і глибоким декольте кличе росіян на концерт (фото)
15:52, 16 жовтня 2018Суспільство
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16 жовтня Ані Лорак виступить у Красноярську. Співачка активно гастролює в країні-агресорі.
Лорак любить відкрите вбрання / фото instagram.com/stories/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак виклала в мережу відеоанонс свого концерту в російському Красноярську, який відбудеться 16 жовтня.
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На опублікованих в Instagram-stories кадрах артистка зображена в спокусливому вбранні: вона оголила підтягнутий живіт й обрала верх з глибоким декольте.
Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.
Лорак любить відкрите вбрання / фото instagram.com/stories/anilorak
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