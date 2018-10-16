Ані Лорак з голим животом і глибоким декольте кличе росіян на концерт (фото)

16 жовтня Ані Лорак виступить у Красноярську. Співачка активно гастролює в країні-агресорі.

Опальна українська співачка Ані Лорак виклала в мережу відеоанонс свого концерту в російському Красноярську, який відбудеться 16 жовтня.

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На опублікованих в Instagram-stories кадрах артистка зображена в спокусливому вбранні: вона оголила підтягнутий живіт й обрала верх з глибоким декольте.

Як повідомляв УНІАН, низка народних депутатів пропонує Верховній Раді просити РНБО безстроково позбавити звання "Народного артиста України" співаків Філіпа Кіркорова, Миколи Баскова, Таїсію Повалій, Ані Лорак та інших.