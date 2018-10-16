Екс-"віагра" Мейхер-Грановська показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Артистка одягнена в закриту чорну кофту, макіяж на її обличчі повністю відсутній.

Колишня солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер поділилася з шанувальниками свіжим фото. Читайте такожВіра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram У своєму Instagram співачка опублікувала фото, зроблене в машині. Артистка одягнена в закриту чорну кофту, макіяж на її обличчі повністю відсутній. Передплатники Мейхер не пошкодували приємних слів для неї: "О, Надія, Ви прекрасні", "Красуня", "Дуже красива", - написав вони. Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак випадково оголила груди, влаштувавши жаркі танці в халаті.

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