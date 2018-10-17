Відкриті плечі та джинси з дірками: Пугачова захопила мережу молодіжним образом (фото)
08:56, 17 жовтня 2018Суспільство
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Пугачова обрала блузу з відкритими плечима й молодіжні джинси.
Пугачова з'явилася в молодіжному образі / фото instagram.com/garry.liza_galkiny
На сторінці фан-групи Гаррі і Лізи Галкіних з'явилася цікава фотографія Алли Пугачової.
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Судячи з усього, опублікований в Instagram кадр був зроблений минулого літа в Європі, де відпочивала Примадонна. Шанувальники обговорюють зовнішній вигляд співачки: вона одягла легку білу блузу й джинси з дірками.
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.
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