Відкриті плечі та джинси з дірками: Пугачова захопила мережу молодіжним образом (фото)

Пугачова обрала блузу з відкритими плечима й молодіжні джинси.

На сторінці фан-групи Гаррі і Лізи Галкіних з'явилася цікава фотографія Алли Пугачової.

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Судячи з усього, опублікований в Instagram кадр був зроблений минулого літа в Європі, де відпочивала Примадонна. Шанувальники обговорюють зовнішній вигляд співачки: вона одягла легку білу блузу й джинси з дірками.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.