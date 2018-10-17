этот материал доступен на русском

Відкриті плечі та джинси з дірками: Пугачова захопила мережу молодіжним образом (фото)

08:56, 17 жовтня 2018
Суспільство
10848 0
Пугачова з'явилася в молодіжному образі / фото instagram.com/garry.liza_galkiny

Читайте також"Завжди поруч": Пугачова опублікувала архівне фото

Судячи з усього, опублікований в Instagram кадр був зроблений минулого літа в Європі, де відпочивала Примадонна. Шанувальники обговорюють зовнішній вигляд співачки: вона одягла легку білу блузу й джинси з дірками.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачова