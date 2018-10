"Соковиті": Настя Каменських показала пишні груди

Чергова мета мого челлендж #obіцяюза100днів, який ми проводимо спільно з o.b.®, виконана. В цей раз напишу вам про #враження і що всі мрії здійсненні: я хотіла попрацювати з іноземними авторами – я цього досягла. Я познайомилася з крутими хлопцями з американських студій, на яких працювали Britney Spears, Backstreet Boys, Kenny West, JLo, Christina Aguilera. Мені запропонували попрацювати з ними – і ось неймовірний результат. Запальний трек, який я співаю на двох улюблених мовами. Я з'їздила в Майамі і там презентувала цей хіт на світових каналах! . Була б ця поїздка реальною, якщо б я не пообіцяла собі попрацювати зі всесвітньо відомими авторами ? Впевнена, що НІ! Я дала собі обіцянку – я його досягла. Приєднуйтесь і ви до мене! Беріть участь у нашому челленджері #оbіцяюза100днів ! Вирішуйтеся на більше, сподіваюся, що мій приклад допоможе вам поставити перед собою амбітні цілі і надихне їх досягти. А ми з o.b.® будемо дарувати вам подарунки Деталі, умови, правила та розіграш подарунків @ob_do_promo_ua . Мета зробити круту поїздку - done✔️

