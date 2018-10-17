"Соковиті": Настя Каменських показала пишні груди
Українська співачка Настя Каменських показала фото в майці з глибоким декольте.
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Знімок артистка оприлюднила в Instagram. На фото Каменських позує в білій відкритій майці. Фанати співачки залишилися в захваті від її фото.
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"Дуже гарні груди", "Каменських, ти бомба!", "Груди прямо вилітають", "Секс-бомба", "Шикарно виглядаєш", - пишуть фанати Каменських.
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