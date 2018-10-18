З обручкою на безіменному пальці: Лобода розбурхала мережу фото з дітьми і коханим

Сімейне фото Лободи вже набрало майже 80 тисяч лайків.

Українська співачка Світлана Лобода заінтригувала фанатів новим фото з дітьми і чоловіком.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на якому вона позує з доньками Євою і Тільдою. Молодшу на знімку притримує міцна чоловіча рука.

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Фани Лободи помітили кільця на безіменних пальцях Лободи і чоловіки. Дехто пише, що це соліст гурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

"Спасибі тобі за щастя в моїх очах і музику в моєму серці. Дякую небу за все, що у мене є. За музику. За любов. За дітей. За життя. За все, що робить мене щасливою сьогодні", - написала співачка.

"Кому спасибі?Хто ж він?", "Поверніть камеру наліво - ми хочемо бачити його!" "А чому розбите серце?", "Чия це лапа?", "Чия ж рука?", "Обручка", "Почали всы гуглити руки Тілля", "А всі побачили обручки на безіменному пальці обох?", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що деякі ЗМІ називають соліста гурту Rammstein Тілля Ліндеманна батьком дитини Лободи.