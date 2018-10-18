"I'll be back": Кличко розповів, коли "залізний Арні" знову приїде до України

Мер Києва зауважив, що Шварценеггер вперше був в Україні.

Американський актор Арнольд Шварценеггер пообіцяв протягом двох-трьох місяців повернутись до Києва.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів мер Києва Віталій Кличко.

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"По-перше, ми багато років товаришуємо. Коли я ще жив у Лос-Анджелесі, він багато разів був на боях, підтримував. Він здивований, чому я запам’ятав його прізвище. Ще підлітком був великим фанатом Шварценеггера. Потім Шварценеггер став великим фанатом Кличка, обох братів", - повідомив Кличко.

Віталій Кличко розповів, що Шварценеггер обіцяв приїхати до Києва.

"Зараз знімає "Термінатор-6" в Австрії. У нього був час. Його запросили на форум, який проводився в місті Києва. Бізнес-форум. І я дуже радий, що багато форумів проводиться. Моя місія як мера – робити все для того, щоб в місті Києва якомога більше проводилося спортивних, культурних, бізнес-форумів, щоб люди приїжджали. І такі видатні персоналії як Шварценеггер, як тиждень тому пройшов боксерський форум у місті Києві, приїхали всі відомі боксери світу", - відзначив мер Києва.

Кличко зауважив, що Шварценеггер вперше був в Україні.

"Він прилетів між зйомками на декілька годин. Але пообіцяв повернутися. І я знаю одне. Він "залізний Арні" і в нього залізне слово. Жодного разу не було, щоб він казав і не виконав свої обіцянки. Він пообіцяв протягом двох-трьох місяців повернутися", - розповів він.