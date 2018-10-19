Пугачова з'явилася у зухвалому міні (фото)

Пугачова і Галкін посміхаються на фото, вони стоять поруч.

Під час зйомок програми "Суботній вечір", присвяченій ювілею російського художника-модельєра Валентина Юдашкіна, відома російська та радянська співачка Алла Пугачова з'явилася в луці total black.

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Знімок опублікований у фан-сторінці Примадонни російської естради. На ньому артистка стоїть поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Вона постала в міні, взутті на підборах і з розпущеним кучерявим волоссям.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня російський художник-модельєр Валентин Юдашкін відзначив 55-річчя і 30 років з дня початку творчої діяльності. На честь цього свята Алла Пугачова поділилася архівним знімком з ним в своєму Instagram.