Батько соліста "Ненсі" висловився про смерть сина

Соліст "Ненсі" Бондаренко помер 18 жовтня.

Засновник колись популярної української групи "Ненсі" Анатолій Бондаренко висловився про смерть сина-соліста колективу Сергія.

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В Instagram Анатолій Бондаренко написав, що він не знає, як пережити це горе.

"Як пережити це горе? І навчитися знову посміхатися! Пішов мій син, пішов наш друг, сказавши нам усім - щасливо залишатися! Спасибі за підтримку і добрі слова, Сергію!" - написав батько соліста "Ненсі".

Нагадаємо, про раптову смерть Сергія Бондаренка стало відомо в четвер, 18 жовтня. Музикант помер о 4 ранку. Пізніше стало відомо, що причиною смерті музиканта стала хвороба, яка раптово розвинулася.