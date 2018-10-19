Названо причину, з якої відома українська співачка йде зі сцени

Раніше співачка Приходько оголосила про рішення піти зі сцени.

Мати співачки, заслуженої артистки України Анастасії Приходько Оксана вважає, що її донька вирішила піти зі сцени через образи і біль.

Читайте такожСпівачка Приходько розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

Артистка раптом стала "неформатом", написала її мати у Facebook. "У "мирній" Україні вона раптом стала "неформат", "заполітизована"! Я розумію, чому вона вирішила піти зі сцени — образа, біль і розчарування!", - йдеться у повідомленні Оксани Приходько.

"Коли повстав Майдан, для Настусі не було необхідності вибору — вона вийшла і заспівала. Потім — війна, і вона співала на передовій, в окопах, стала волонтером, вагітною літала в Америку і співала для діаспори, щоб зібрати кошти для госпіталю", — нагадала мати співачки.

Нагадаємо, 16 жовтня українська співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що йде зі сцени. "Я йду зі сцени! Стомилася слухати про те, що я не формат. Музикантові справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і змушують його стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати самій себе теж не буду, на жаль, те, що продається у магазинах "все по 10", купують швидше!", - заявила вона.