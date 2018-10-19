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Відомий російський композитор переніс інсульт - ЗМІ

12:06, 19 жовтня 2018
Суспільство
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Добринін у лікарні / фото star-magazine.ru

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Він екстрено госпіталізований у Москві. Про це повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".

Відомо, що композитор перебуває в лікарні у тяжкому стані. Ліва частина тіла Добриніна практично паралізована.

Добринін — автор пісень "Не сип мені сіль на рану" і "Синій туман".

Раніше відомий композитор Ігор Крутой, якого Кобзон незадовго до смерті назвав онкохворим, шокував худобою.

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Теги: #інсульт#композитор