Відомий російський композитор переніс інсульт - ЗМІ
12:06, 19 жовтня 2018Суспільство
1563 0
Добринін перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Добринін у лікарні / фото star-magazine.ru
У відомого російського композитора В'ячеслава Добриніна стався інсульт.
Читайте такожХворобливо худій російський актор і ведучий налякав змученим поглядом
Він екстрено госпіталізований у Москві. Про це повідомляє Telegram-канал "Мутко проти".
Відомо, що композитор перебуває в лікарні у тяжкому стані. Ліва частина тіла Добриніна практично паралізована.
Добринін — автор пісень "Не сип мені сіль на рану" і "Синій туман".
Раніше відомий композитор Ігор Крутой, якого Кобзон незадовго до смерті назвав онкохворим, шокував худобою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter