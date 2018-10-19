Приятелька чоловіка Ані Лорак прокоментувала чутки про розлучення співачки

Знайома чоловіка співачки впевнена, що Ані Лорак і Мурату вдасться зберегти теплі стосунки.

Чоловік співачки Ані Лорак київський бізнесмен Мурат Налчаджиоглу зізнався своїм шанувальникам, що перебуває в депресії.

Причину свого стану чоловік не пояснив, але цілком імовірно, що відчай у нього викликав шлюборозлучний процес з артисткою, передає "Собеседник".

Про розірвання 13-річних стосунків стало відомо нещодавно. Журналісти зв'язалися з дівчиною з оточення Мурата - Кароліною Колядою - і спробували з'ясувати, чи справді чоловік знаменитої артистки — тусовщик й активний ходок наліво, як про нього говорять.

Читайте такожІнтригу розкрито: Ані Лорак зробила "зізнання" (відео)

"Його завжди оточували чутки і плітки щодо інших жінок, але він це ніколи не коментував. Я думаю, саме ці плітки і заважають його сімейному життю. Мені здається, що кохання між Ані Лорак з Муратом є і досі. Справжні почуття адже не можуть померти за день, за два, за місяць", - каже Кароліна Коляда.

Дівчина, за її словами, неодноразово бачила пару разом у невимушеній обстановці, без оточення камер і численних журналістів.

"Востаннє я бачила пару разом у березні. Це було в Москві на афтерпаті Ані Лорак, присвяченій прем'єрі її нового шоу «Діва». Тоді у них було все чудово... Я не хочу коментувати чутки про розлучення, оскільки це їхня особиста справа, і в це не потрібно лізти стороннім. Коли прийде час і хтось з них захоче дати коментар, вони зроблять це самі. Щодо Яни Бєляєвої (дівчина, з якою Мурата нещодавно разом зняли на відео — ред.) можу сказати тільки те, що вони знайомі через їхнього спільного друга. Не розумію, чому їм приписують стосунки", - додала Коляда.

Як би там не було, знайома чоловіка співачки впевнена, що Ані Лорак і Мурату вдасться зберегти теплі стосунки, незважаючи ні на що, адже вони обоє обожнюють їхню спільну доньку — семирічну Софію.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.