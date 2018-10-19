"Попсовий шлак": Ані Лорак в халаті розкритикували за нову пісню

Нова пісня "Сон" Ані Лорак сподобалася не всім, також фанати розкритикували образ співачки в халаті.

Українську співачку Ані Лорак, яка зараз гастролює в Росії, розкритикували за нову пісню "Я бачила сон".

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Лорак показала нове фото в банному халаті і ювелірних прикрасах в Instagram, а під фото фанати почали ділитися враженнями від нової пісні "Сон" Ані Лорак.

Багатьом пісня сподобалася, проте знайшлися і критики. "Пісня печаль, Кароліна( попсовий шлак. Шкода, що настільки талановитий артист співає такі пісні, в яких два слова і музика примітив", "Ви завжди так прокидаєтеся в готовому макіяжі?", "А як поєднуються халат і намисто? "стильно" до неподобства", "Пісня ні про що", "У вас були пісні і краще", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак у відвертій сукні шокувала мережу.