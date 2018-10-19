"Це був чоловік?": Ані Лорак заінтригувала фанатів новим відео

Ані Лорак показала нове відео з концерту в Іркутську, проте фанати гадають, чи був з нею у поїздці чоловік.

Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролює в Росії, показала нове відео з концертів на якому, як вважають деякі фанати, з'явився її чоловік.

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Відео Ані Лорак показала в Instagram. Фанати хвалять співачку за її виступ, але і запитують, кого ж співачка зняла на відео. "Мені здалося чи це чоловік на відео?", - питає хтось із фанатів Лорак.

Варто зазначити, що чоловік на відео дійсно схожий на чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу.

Як повідомлялося, у ЗМІ ходять чутки, що Ані Лорак подала на розлучення. Чоловіка Ані Лорак Мурата Налчаджіоглу у липні 2018 року зняли в одному з київських караоке-клубів, де він проводив побачення з темноволосої молодою дівчиною Яною Бєляєвою.

Біляєва ж усі звинувачення відкидає та каже, що з Муратом вони просто знайомі.