Монатік випустив нову пісню, яка "зашиває душу" (відео)
15:12, 19 жовтня 2018Суспільство
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Співак Монатік порадував фанатів новою піснею.
Популярний український співак Монатік презентував пісню під назвою "Зашиває душу".
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На You-Tube сторінці виконавця відбулася прем'єра лірик-композиції.
"Композиція "Зашиває душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їхнє створення! Перевірили на собі: працює!", - написав Монатік в своєму Instagram.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.
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