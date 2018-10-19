Монатік випустив нову пісню, яка "зашиває душу" (відео)

Співак Монатік порадував фанатів новою піснею.

Популярний український співак Монатік презентував пісню під назвою "Зашиває душу".

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На You-Tube сторінці виконавця відбулася прем'єра лірик-композиції.

"Композиція "Зашиває душу" провокує на добрі спогади або, що ще краще, на їхнє створення! Перевірили на собі: працює!", - написав Монатік в своєму Instagram.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня українська співачка Ані Лорак презентувала пісню "Сон". В її новій пісні є слова: "Я бачила сон, в якому вона цілує тебе". Слухачі вже вловили в ній підтекст.