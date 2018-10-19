Лобода з голим животом і в шкіряних штанях прийшла на російське шоу (фото)

Артистка одягла на зйомки шкіряні штани і короткий чорний топ з рюшами, що відкриває живіт.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, довгий час виступає в Росії, стала гостем популярного російського телешоу "Вечірній Ургант". Фотографією зі зйомок співачка поділилася в своєму Instagram. Артистка одягла на зйомки шкіряні штани і короткий чорний топ з рюшами, що відкриває живіт. Читайте такожВіра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram Шанувальники в коментарях розхвалили фігуру артистки: "Талія нереальна, немов не народжувала", "Шикарна, фігура крута", "Який прес!", "Божееее, просто космічна фігура!". Як повідомляв УНІАН, знімок Лободи з величезними губами рознесли в Instagram.

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