"Рабиня Ізаура" вперше прилетіла до України (відео)

Історія про рабиню Ізауру знайшла небувалий відгук у серцях глядачів, мелодія з фільму врізалася в пам'ять мільйонів.

Луселія Сантус, яка виконала роль рабині Ізаури в першому серіалі, який показали в СРСР, прибула до України на запрошення телеведучого Дмитра Комарова.

61-річна зірка кіно з Бразилії збирається відвідати сім українських міст і мріє побувати в Карпатах, йдеться в сюжеті ТСН.

Молода Сантус на екрані з'явилася в пишному платті і грала на піаніно, все – від одягу до зачіски – було об'єктом для наслідування радянських жінок.

Перше бразильське "мило" зняли у 1976 році, а в СРСР воно потрапило ще через десять. Історія про рабиню Ізауру знайшла небувалий відгук у серцях глядачів, мелодія з фільму врізалася в пам'ять мільйонів, а в радянському словнику з'явилося слово "фазенда" для позначення дачних угідь.