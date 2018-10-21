"Каракатиця": Ані Лорак в трусах зі стразами розкритикували в мережі
07:03, 21 жовтня 2018Суспільство
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На фото Ані Лорак зображена у блискучому вбранні, яке повністю вкрито стразами.
Ані Лорак нарвалася на критику / instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак нарвалася на критику через нове фото, на якому вона позує в незвичайному вбранні.
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Фото вона розмістила в Instagram. На фото Ані Лорак зображена у блискучому вбранні, яке повністю покрито стразами. Багато фанатів назвали костюм непристойним.
"Тонна фотошопу на ногах", "Знову в трусах", "Знову цей жах в трусах", "Кароліна, навіщо труси ?це просто непристойно", "Кароліна повинна себе поважати і не виставляти напоказ, вона не річ", - пишуть в мережі.
Раніше Ані Лорак розкритикували за нову пісню "Я бачила сон".
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