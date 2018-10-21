Каменських відкрила секрет свого швидкого опанування іспанської мови (фото, відео)

Окрім цього, співачка розповіла, що в захваті від поїздки до США.

Українська співачка Настя Каменських нещодавно анонсувала мотивуючий челендж: артистка запропонувала прихильникам поставити перед собою ціль та досягнути її упродовж 4 місяців. Сама артистка не стояла осторонь своєї ініціативи та сама взялась реалізовувати задумане.

Всього за 4 місяці Настя Каменських вивчила іноземну мову. Свої навики зірка продемонструвала під час свого візиту до США: співачка взяла участь у численних інтерв'ю та презентаціях пісні "Peligroso", під час яких вільно спілкувалась іспанською. Як їй це вдалось – Настя Каменських відверто розповіла у програмі "Світське життя".

"Коли ти дуже чогось хочеш – для тебе це стає можливим. Я вчила кожен день, я їжджу в машині з зошитом. І навіть зараз у моїй гримерці, у моєму рюкзаку лежить зошит зі словами", – зізналась Настя Каменських.

Окрім цього, співачка розповіла, що в захваті від поїздки до США. За її словами, вона є першою українкою, що перетнула океан та представила свою творчість іспанською мовою. Всього за кілька днів насиченого туру Настю Каменських почали впізнавати на вулицях, від чого зірка не стримувала щастя.

"Третій день промо-туру, ми пішли поїсти, я заходжу, сидить дідусь, повертається і каже: "Боже, я зі своєю дружиною вас бачив сьогодні зранку на шоу. Ви в житті ще красивіша. У вас така крута пісня, вона стане популярною. Це зовсім інше місце. Ти "висадився", як на Місяці, заспівав – і тебе вже впізнають", – із захватом згадала Настя Каменських.

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Артистка закликала батьків віддавати своїх нащадків на курси іноземних мов, адже це, за її словами, "розширює кругозір, а мозок починає більше працювати". Сама Настя Каменських продовжує опановувати нові мови: наразі вона вільно володіє англійською, італійською, українською, російською та продовжує вивчати іспанську.

Нагадаємо, що у вересні запальна Настя Каменських перебувала у Каліфорнії, де за підтримки Потапа презентувала нову пісню "Peligroso". З сонячного Маямі зірка опублікувала чимало фото, які розбурхали мережу. Сама Настя Каменських з гумором зізналась, що знімки її пружних сідниць значно цікавіші людям, аніж досягнення.