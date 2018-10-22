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"Чорна пантера": Настя Каменських у відвертому вбранні "підірвала" мережу

10:53, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Каменських в чорному комбінезоні / instagram.com/kamenskux

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Знімки артистка оприлюднила в Instagram. На фото Каменських позує в чорному відвертому комбінезоні, в якому добре видно її фігуру.

Фанати залишилися в захваті і порівнюють Настю Каменських з жінкою-кішкою.

"Дуже ефектно ", "Гарна жінка-кішка", "Як жінка-кішка на хелловін", "Шикарна", "Супер,прямо як чорна кішка", "Чорна пантера", - пишуть в мережі.

Раніше Настя Каменських показала пишні груди.

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Теги: #Настя Каменських