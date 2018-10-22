Найскандальніша учасниця "Танців з зірками" показала голе фото у ванній

У мережі вважають, що на тлі інших учасників танцювального шоу Никитюк виглядає недоладною.

Популярна українська ведуча і найскандальніша учасниця проекту "Танці з зірками" викликала суперечки в мережі опублікувавши фото, на якому вона позує повністю оголеною у ванній.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Користувачі мережі поцікавилися навіщо вона залізла в тазик" і відзначили, що на тлі інших учасників танцювального шоу ведуча виглядає безглуздо.

Нагадаємо, в 3 випуск шоу "Танці з зірками" Леся Нікітюк не стримала емоцій і у відповідь на різку критику Ями запропонувала судді "закрити рот". Після того, як в мережі піднялася хвиля обурення, учасниця виступила у 4-му випуску зі своєрідним протестом - перед спілкуванням з Владом Ямою вона заклеїла рот скотчем.

Як повідомляв УНІАН, учасниця шоу "Танці з зірками" перейшла на випічку і схуднула на 6 кілограмів.