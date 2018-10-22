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"Як думаєте, що це?": відома українська ведуча заінтригувала фанів (фото)

13:42, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Фанати гадають, яке шоу запустить Фреймут / фото instagram.com/freimutolia

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Вона опублікувала колаж з двох фото – себе й Лесі Українки - і попросила дописників вгадати, що це означає.

"Новий проект скоро. Як думаєте, що це?", - запитує ведуча.

Раніше українська телеведуча Ольга Фреймут під час зйомок свого шоу "Оля" отримала серйозні травми.

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Теги: #шоу#Ольга Фреймут