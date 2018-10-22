"Як думаєте, що це?": відома українська ведуча заінтригувала фанів (фото)

Фреймут опублікувала загадкове фото й попросила фанатів вгадати, про що буде це шоу.

Українська телеведуча Оля Фреймут заінтригувала фанатів новим фото в соцмережі й анонсувала новий проект.

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Вона опублікувала колаж з двох фото – себе й Лесі Українки - і попросила дописників вгадати, що це означає.

"Новий проект скоро. Як думаєте, що це?", - запитує ведуча.

Раніше українська телеведуча Ольга Фреймут під час зйомок свого шоу "Оля" отримала серйозні травми.