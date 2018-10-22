Рабиня Ізаура на гастролях в Україні: зірка культового серіалу 90-х заспівала "Червону руту" (відео)

Рабиня Ізаура заговорила українською в Харкові.

Головна героїня культового серіалу 90-их Луселія Сантуш відвідала Україну. В Україні Сантуш повинна затриматися до 27 жовтня. Але вона вже встигла полюбитися харків'янам.

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З українцями вона познайомилася, коли ті знімали нові випуски програми в Бразилії. Саме тоді зірка серіалом і пообіцяла відвідати Україну. Своє слово вона стримала.

В ході зустрічі зірка піднялася на сцену. Разом вони виконали безсмертний український хіт «Червона рута».

Зазначимо, що Сантуш повинна пробути в Україні з 20 по 27 жовтня. За цей час вона відвідає Київ, Харків, Дніпро, Ужгород, Чернівці та Одесу.