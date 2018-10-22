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Джамала зворушила шанувальників новими фото сина

17:05, 22 жовтня 2018
Суспільство
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У коментарях до фото шанувальники зірки висловлюють своє захоплення малюком / фото instagram.com/jamalajaaa

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Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад 20 тис. лайків.

У коментарях до фото шанувальники Джамали висловлюють своє захоплення малюком і бажають подружжю "тихого сімейного щастя".

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Теги: #Джамала