Джамала зворушила шанувальників новими фото сина
17:05, 22 жовтня 2018Суспільство
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Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад 20 тисяч лайків.
У коментарях до фото шанувальники зірки висловлюють своє захоплення малюком / фото instagram.com/jamalajaaa
Джамала, яка в березні 2017 року вперше стала мамою, порадувала своїх шанувальників фото свого сина.
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Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад 20 тис. лайків.
У коментарях до фото шанувальники Джамали висловлюють своє захоплення малюком і бажають подружжю "тихого сімейного щастя".
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