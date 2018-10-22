Джамала зворушила шанувальників новими фото сина

Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад 20 тисяч лайків.

Джамала, яка в березні 2017 року вперше стала мамою, порадувала своїх шанувальників фото свого сина.

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Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка не стала підписувати фотографію, яка вже встигла зібрати понад 20 тис. лайків.

У коментарях до фото шанувальники Джамали висловлюють своє захоплення малюком і бажають подружжю "тихого сімейного щастя".