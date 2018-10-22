Суд відправив під домашній арешт водія автобуса, в якому загинула акторка Марина Поплавська

Водій на суді розповів свою версію ДТП.

Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка, якого звинувачують у скоєнні ДТП, в якій загинула актриса «Дизель шоу» Марина Поплавська.

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Про це повідомляє Громадське радіо. "Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт водія автобуса Михайла Манюка до 19 грудня. Його звинувачують у скоєнні смертельної ДТП 20 жовтня, в якій загинула актриса "Дизель шоу" Марина Поплавська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Манюк також збов’язаний інформувати слідчого і прокурора про місце лікування і надавати підтверджувальні довідки.

Водій на суді розповів свою версію ДТП. Він стверджував, що не спав за кермом. Каже, що Марині Поплавській було зле, вона кілька разів підходила до нього й міряла тиск. В один із таких моментів він нібито відволікся.

Марина Поплавська загинула 20 жовтня о 5.55 год на 28-му км автотраси Київ-Чоп біля села Мила, де сталося зіткнення автобуса «Неоплан» та вантажівки. У момент ДТП вона сиділа на кріслі біля водія. В ДТП також постраждали ще двоє учасників шоу.

Акторка народилася 9 березня 1972 року у місті Новограді-Волинському на Житомирщині.