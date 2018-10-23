"Ідеальна": Лобода в блискучому міні підкорила мережу (фото)
09:02, 23 жовтня 2018Суспільство
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Артистка наділа блискуче сріблясте плаття, чорну шкіряну куртку з ланцюгами і темні окуляри.
Фотографією співачка поділилася в своєму Instagram / Instagram Світлана Лобода
Опальна українська співачка Світлана Лобода підкорила мережа своїм новим образом.
Фотографією співачка поділилася в своєму Instagram.
Артистка наділу блискуче сріблясте плаття, чорну шкіряну куртку з ланцюгами і темні окуляри.
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"Ви дуже красива", "Ідеальна", "Крутий образ", "Занадто нереальна", "Занадто ідеальна", "Лялечка!", "Така стильна, шикарний образ", - розхвалили образ співачки передплатники.
Як повідомляв УНІАН, Лобода з голим животом і в шкіряних штанях прийшла на російське шоу.
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