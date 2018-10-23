"Зібралася йти?": Пугачова стривожила прихильників фото прощання

Пугачова показала своїм шанувальникам новий знімок в Instagram.

Російська співачка Алла Пугачова опублікувала новий знімок в соцмережі, чим стривожила своїх шанувальників.

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Фото прощання з осінню артистка розмістила в Instagram. "Осінь, руда подружко, до нових зустрічей", - коротко підписала пост Примадонна.

Дописники Пугачової у захваті від нового фото. Але дехто в цьому прощанні побачив погану прикмету: "Для неї все скінчено", "Чому прощаєшся?", "Зібралася йти?".

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.