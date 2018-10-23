"Зібралася йти?": Пугачова стривожила прихильників фото прощання
09:30, 23 жовтня 2018Суспільство
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Пугачова показала своїм шанувальникам новий знімок в Instagram.
Пугачова показала осінь за своїм вікном / фото instagram.com/alla_orfey
Російська співачка Алла Пугачова опублікувала новий знімок в соцмережі, чим стривожила своїх шанувальників.
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Фото прощання з осінню артистка розмістила в Instagram. "Осінь, руда подружко, до нових зустрічей", - коротко підписала пост Примадонна.
Дописники Пугачової у захваті від нового фото. Але дехто в цьому прощанні побачив погану прикмету: "Для неї все скінчено", "Чому прощаєшся?", "Зібралася йти?".
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.
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