"Товстішає на очах": розповнілу екс-"віагру" Сєдокову у сукні з декольте до пупка "рознесли" в Instagram (фото)

Користувачі відзначили, що співачка помітно погладшала, а також розкритикували її за занадто відверте вбрання.

Екс-"віагра" Анна Сєдокова похизувалася знімком з вечірки в Москві. Співачка відвідала концерт та вечірку з нагоди дня народження російського телеканалу "МузТВ".

Відповідний пост співачка опублікувала у своєму Instagram.

Користувачі відзначили, що співачка помітно погладшала, а також розкритикували її за занадто відверте вбрання. Деякі користувачі навіть відзначили, що в Instagram інших артистів Седокова виглядає помітно товстішою, ніж у своєму.

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"Дівчуля добре закусує... Видно. Гладшає на очах", "Сукня окремо, тулуб окремо, голова окремо...", "Ой, а в Семенович начебто на фотці ви товстіша", "Але декольте вже дуууже відкрите. Добре що ви не нагибались", "Навіщо ж так груди виставляти на показ", "Навіщо так оголювати верх? Коли закритий, хочеться відкрити,а тут вже не треба", - розкритикували Сєдокову користувачі.

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