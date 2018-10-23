Українське фентезі визнали найочікуванішим європейським дитячим фільмом

«Коло життя» – це пригодницьке фентезі для всієї родини, яке розповість історію дівчинки, яка потрапляє у фантастичний світ.

Презентація проекту українського сімейного фентезі «Коло життя» стала однією з найяскравіших подій Форуму дитячого кіно, який проходив в рамках Ризького міжнародного кінофестивалю.

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Про це інформує прес-служба Українського культурного фонду.

Всього в Ризі було подано 13 проектів дитячих фільмів і серіалів з України, Польщі, Чехії, Грузії, Естонії, Латвії. Проекти презентували не тільки професійному журі, але й аудиторії – дітям. І професійне журі, і дитяча аудиторія визнали «Коло життя» найочікуванішим для них проектом.

«Коло життя» – це пригодницьке фентезі для всієї родини, яке розповість історію дівчинки, яка потрапила у фантастичний світ між життям і смертю, і за допомогою нових друзів бореться за повернення додому.

Раніше «Коло життя» вже перемогло на форумі дитячого кіно у Варшаві.