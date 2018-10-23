Український фільм "Вулкан" Романа Бондарчука отримав приз у Китаї

Дебютну роботу українського режисера відзначили на кінофестивалі у Піньяо.

Фільм українського режисера Романа Бондарчука "Вулкан" отримав приз глядацьких симпатій на другому міжнародному кінофестивалі у Піньяо, Китай.

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Як повідомляє Держкіно, фільм отримав один з двох призів глядацьких симпатій.

Цю нагороду присуджує журі, що складається з 35 представників різних професій. Режисер розповів, що обговорення його фільму тривало до пізньої ночі. "Вулкан" отримав неймовірний відгук у глядачів - людям було цікаво дізнатися більше про сучасне життя в Україні, про міфології, культури", - розповів Бондарчук.

В український прокат "Вулкан" вийде в лютому.

Як повідомляв УНІАН, раніше українське фентезі визнали найочікуванішим європейським дитячим фільмом.