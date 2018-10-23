Актори "Дизель Шоу" випустили зворушливий ролик в пам'ять про Марину Поплавську (відео)

Команда "Дизель Студії" опублікувала відео-реквієм в пам'ять про свого колегу – Марину Поплавську.

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Відповідні відеоролики були оприлюднені в Instagram. "В будинок до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані або на сцені – прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, красива жінка – Марина Поплавська. Її життя обірвалося трагічно і безглуздо", – написали у "Дизель Шоу".

На цих відео зібрані найяскравіші кадри з виступів і ролі, які при житті виконала артистка. Сам запис починається словами Марини Поплавської "Я вас найбільше люблю, я за вас життя віддам". На відео артистка розповіла, що її особиста ціль – зустріти 15-річчя "Дизель Шоу" разом з усіма.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані учасники проекту Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.