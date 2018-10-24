Знепритомніла на репетиції: Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві

Незважаючи на те, що діагноз 36-річної зірки не повідомляється, стан Світлани оцінюється як середньої тяжкості.

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, екстрено госпіталізована в одну з клінік Москви з сильними болями в животі.

Про це повідомляє StarHit.

За інформацією джерела, співачка проходить обстеження, після якого лікарі зможуть прийняти рішення про операцію.

Читайте також"Товстішає на очах": розповнілу екс-"віагру" Сєдокову у сукні з декольте до пупка "рознесли" в Instagram (фото)

Незважаючи на те, що діагноз 36-річної зірки не повідомляється, стан Світлани оцінюється як середньої тяжкості.

Як повідомило "КП" джерело з близького оточення співачки, у вівторок ввечері Світлана Лобода була екстрено госпіталізована прямо з репетиції свого нового шоу з підозрою на обструкцію нирки. Під час виконання складного танцювального номера вона відчула різкий біль в спині і знепритомніла.

Зазначимо, що у співачки заплановані концерти в Москві, які мають відбутися 25, 26 і 28 жовтня. Якщо стан Світлани не перестане викликати побоювання у фахівців, то заплановані заходи доведеться скасувати.

Як повідомляв УНІАН, опальна українська співачка Світлана Лобода підкорила мережу своїм новим образом.