Пугачова спричинила фурор у новому образі (фото, відео)

Алла Пугачова постала в молодіжному вбранні.

Відома російська співачка Алла Пугачова відвідала показ модельєра Валентина Юдашкіна в рамках "Тижня моди". Вона стала головною гостею вечора.

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Відповідні фото й відео опубліковані на фан-сторінці Примадонни в Instagram. На них артистка з'явилася в традиційному чорному вбранні. На деяких кадрах Пугачова в сонцезахисних окулярах.

"Красуня Алла!", "Завжди зірка!", "Розкішна", "Чарівна!", "Де Галкін, Алла сумує", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.