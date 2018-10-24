Пугачова спричинила фурор у новому образі (фото, відео)
Відома російська співачка Алла Пугачова відвідала показ модельєра Валентина Юдашкіна в рамках "Тижня моди". Вона стала головною гостею вечора.
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Відповідні фото й відео опубліковані на фан-сторінці Примадонни в Instagram. На них артистка з'явилася в традиційному чорному вбранні. На деяких кадрах Пугачова в сонцезахисних окулярах.
"Красуня Алла!", "Завжди зірка!", "Розкішна", "Чарівна!", "Де Галкін, Алла сумує", - пишуть у коментарях.
#Repost @yulyarosh • • • • • Показ Валентина Юдашкіна @valentinyudashkin_officialpage в цьому сезоні був кращим 🤩. Алла Пугачова @allapugacheva_official , Ігор Ніколаєв @igor_nikolaev_music , Валерія @valeriya і багатьох інших гостей просто не перелічити .. Бути частиною всього цього дуже круто #москва #показмод #юдашкін #мода #гостинныйдвор #вечір #фото #светскаявечеринка #відео #аллапугачева #вихідні #fashion #fashionweek
Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. За чутками, нібито кохана гумориста Юлія Барановська вагітна від Галкіна.