Лорак похвалилася престижною російською премією (фото)
09:45, 24 жовтня 2018Суспільство
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Співачка отримала премію "Прорив року 2018" за шоу "Діва" в номінації "Краще концертне шоу".
Лорак похвалилася черговою престижною російською нагородою / Instagram Світлана Лобода
Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася черговою престижною російською нагородою. Співачка отримала премію "Прорив року 2018" за шоу "Діва" в номінації "Краще концертне шоу".
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Відповідне фото вона опублікувала в Instagram.
"Шоу "Діва" визнано кращим у номінації "Концертне шоу 2018 року"! Б'ємо рекорди! Браво кращому режисеру Олегу Бондарчуку! Браво всій команді!" - написала Лорак.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак розкритикували в Instagram за невдалий образ.
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