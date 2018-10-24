Лорак похвалилася престижною російською премією (фото)

Співачка отримала премію "Прорив року 2018" за шоу "Діва" в номінації "Краще концертне шоу".

Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася черговою престижною російською нагородою. Співачка отримала премію "Прорив року 2018" за шоу "Діва" в номінації "Краще концертне шоу". Читайте такожЗнепритомніла на репетиції: Світлану Лободу екстрено госпіталізували в Москві Відповідне фото вона опублікувала в Instagram. "Шоу "Діва" визнано кращим у номінації "Концертне шоу 2018 року"! Б'ємо рекорди! Браво кращому режисеру Олегу Бондарчуку! Браво всій команді!" - написала Лорак. Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак розкритикували в Instagram за невдалий образ.

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